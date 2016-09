1970ndate keskel kollektsioneeris toona viienda klassi õpilane Margus Punab looduse- ja spordimarke ning vaidles kunstiõpetajaga, mis aktsente või vihjeid ühelt Viiralti graafikalehelt täpselt leida võib. Kunstiõpetaja möönis viimaks, et tõesti saab mõelda ka nii nagu koolipoiss Punab. Nüüdseks on jäänud margikogu pisut unarusse, aga doktor Punabi kollektsioonis on ligi 800 nüüdiskunstiteost.

Meestearst Margus Punab on astunud ühel näitusel üles kontseptuaalse taiesega. "Selle nimi oli "Õhtumaa allakäik".

Näitasin fotode ja jooniste abil, kuidas Euroopa meeste spermatosoidide arv väheneb ja kuju moondub ning ühel hetkel jõuab kätte piir, millest edasi loomulikul teel enam lapsi ei saagi," kirjeldab Punab. Ta vihjab, et võib-olla ei jää see tema viimaseks tööks kunstnikuna.

Igapäevaselt tegeleb Punab aga kunsti kollektsioneerimisega. Sõna "igapäevaselt" pole siinjuures mingi liialdus. Punabi Facebooki sõbrad saavad sageli lugeda tema nädala tegemiste ülevaateid, kust näeb, et patsientide vastuvõtmise, loengute pidamise, üliõpilaste juhendamise ning artiklite kirjutamise kõrval on alati leitud aega ka näituste külastamiseks, kunstiraamatute lugemiseks, kollektsiooni korrastamiseks.