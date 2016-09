Kriminaalasja kohtueelset menetlust juhtinud prokurör jõudis järeldusele, et kogutud tõendid viitavad sellele, et politseibussi juhil ei jäänud teele astunud jalakäija märkamiseks ja otsasõidu vältimiseks piisavalt aega.

"Kaebuse lahendamise käigus ei ole tuvastanud ühtegi normi, mis oleks mainitud politseiametnikul kaebuses toodud asjaoludest lähtuvalt alarmsõiduki juhtimise keelanud. Politseiametnik on läbinud vastava koolituse.

Lisaks sellele oli kaebuses viidatud politseiametniku vanusele, kuid kehtivas õiguskorras ei leidu norme, mis keelaks meestel vanuses 18–25 alarmsõiduki juhtimise," selgitas Nahkur-Tammiksaar.

Kaebuse lahendaja ei nõustunud ka sellega, et politseipatrull sõitis kõrge prioriteediga väljakutsele. "On tõendamist leidnud fakt, et juhul, kui politseile laekub teade võimaliku relvastatud isiku kohta, siis on see kõrge prioriteediga väljakutse," sõnas Nahkur-Tammiksaar.

Vaadates läbi kohtueelse menetluse käigus tehtud menetlustoiminguid, asus riigiprokuratuuri järelevalveosakond seisukohale, et kõik vajalikud toimingud, s.h ekspertiisid-ülekuulamised on tehtud ega esine vajadust lisatoimingute järele.