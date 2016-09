Klooga aleviku maja elanikud elavad juba paar aastat terrori all – naaber joob end täis ja teeb korteris lõket.

"On hirm, et naaber paneb jälle midagi põlema. Politsei ja päästeamet käivad meil pidevalt. Politsei tuleb ja viib ta ära – järgmisel päeval on ta aga jälle tagasi ja sama trall läheb edasi," räägib majaelanik süütamishimulisest naabrist.

Klooga aleviku Järve tänav meenutab kangesti kohta, kus aeg oleks justkui seisatunud. Paar autot seisab mulla ja kruusasegusel parkimisplatsil ja üksik musta-valgekirju kass jookseb hirmunult nõukogudeaegsete paneelmajade vahel ringi.

Eelmisel pühapäeval kell 21.39 kutsuti tuletõrje vaikselt lagunevasse majja. Päästjad leidsid korterist eest joobnud mehe, 30. eluaastates Eduardi, kes tegi korteri esikusse lõkke ja läks seejärel kõrvaltuppa magama.