Karmi loksutamise tagajärjel ei püsinud paljudel toit sees, kuid kokkuvõttes olid kõik elus ja terved. Nüüd kutsub veeteede ametis jäämurdjal Tarmo tüürimehena töötav Sillat sotsiaalvõrgustikus Facebook kõiki reisil olnuid kokkutulekule, et taaskohtuda kõikide sellel õhtul laeval olnud reisijate ja meeskonna liikmetega.

"Tahan vabandada, et pidin teid loksutama selle laevaga ühe tunni asemel neli tundi," kirjutab Sillat.

"Kuna inimelu on hindamatu, siis ma leian, et Paldiski oli kõikidest võimalustest parim, mida sai sellel hetkel valida, et tagada inimeste ohutus." Sillat ütles Õhtulehele, et ega tal rohkem põhjuseid rahva kokkukutsumiseks polegi, kui soov neid tänada ja juhtunut meenutada.

"See kokkutulek on esialgu alles mõtte staadiumis, ootan ideid, kuidas kokkusaamist korraldada ka neilt, kes reisil kaasas olid," märkis Sillat. "Hetkel olen käinud välja idee, et võiks kohtumise teha, aga millal, kus ja kas, on otsustamisel kõigi vahel, kes seal olid. Üks idee, mis välja pakutud, on kokku saada Monica pardal."

Mis tunded ja mõtted valdavad kaptenit aasta pärast seda riskantset, aga õnneliku lõpuga ülesõitu, lubas Sillat rääkida pärast seda, kui kokkutulek teoks saab.

Eile õhtuks oli temaga juba ühendust võtnud kümmekond pardal olnud inimest ja ta avaldas lootust, et enamik sõidul olnuist on nõus ka kohtuma.

Sillat lausus, et kuigi ülesõidust sai kogu eluks meelde jääv seiklus, tänab ta veel kord ka oma noort meeskonda, kes suutis tookord ootamatusse olukorda sattunud reisijad maha rahustada ja neid suurematest kannatustest säästa.

Pikaleveninud reis tormis oli ka meeskonna jaoks katsumus, sest keegi neist ei teadnud laevanina läände keerates, kui pikaks reis kujuneb ja kuhu viimaks välja jõutakse.

Mullu 19. juulil tõstsid ootamatult tugevad läänekaare tuulepagid üles tugeva laine ning kõvemad tuulehood kerkisid päeval isegi 22meetrini sekundis. Reisilaeva Monica graafikujärgne reis Naissaarelt Tallinna pidi algama kell 17.30, aga sellel kellaajal startimisest ei tulnud midagi välja.

Reis lükati edasi, ilm hakkas vastu õhtut paranema ning kapten ja laevaomanik otsustasid, et reisi saab ära teha. Naissaare varjust välja jõudes selgus, et ilm on kaks korda karmim, kui olid näidanud Tallinna lahe ilmajaamad. Kuigi tuul oli vaibumas, oli tormijärgne ummiklaine siiski ootamatult kõrge.

Mõõturi näidatud 1,2–1,4 meetri asemel olid lained kolme-neljameetrised ning mis kõige hullem – tormi lõpus rulluv ummikas oleks peksnud laeva teel Tallinna täpselt paremalt küljelt ehk lääne suunast. Peagi oli näha, et pööret pealinna poole teha ei saa.