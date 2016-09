Reinar Hallik tunnistas pärast Eesti korvpallikoondise EM-valikmängu 82:63 võitu, et meeskond mängis võitluslikult ning kõik andsid mängu võrdse panuse.

Hallik viskas kolmanda veerandiga 8 punkti ning ergutas loomulikult rahvast kaasa elama.

"Tegelikult vahet pole, kes sisse paneb, aga igatahes saime hea emotsiooni ning siis oli juba kõigil lihtsam. Tegelikult sain ju isegi mõne kahese sisse - tuleb välja, et ma ei panegi ainult kolmeseid!" muigas ta.

Laupäeval kohtutakse viimases mängus Tartus Poolaga ning seal tuleb kõik jõuvarud mängu panna.

"Läheme kõike endast andma ja vaatame, mis seis on. Tartu saal on nüüd mulle tuttav ja loodame, et tuleb palju rahvast. Isegi minusuguse paksu paneb jooksma see emotsioon!"