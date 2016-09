Eesti korvpallikoondislane Kristjan Kitsing pakkus kolmapäeval lisaks suurepärasele esitusele Portugali vastu ka üllatuse, et suundub järgmine hooaeg mängima Argentiina kõrgliigasse. Mees ise tõdes, et ta võttis otsuse vastu küllaltki kiiresti.

"Pühapäeval tulime Valgevenest tagasi, siis agent helistas mulle, et selline variant on. Päeva mõtlesin ja esmaspäeval kirjutasin alla," rääkis Portugali vastu 14 punkti visanud tsenter.

Kitsingu sõnul oli otsuse taga kaks peamist põhjust. "Esiteks muud pakkumist ei olnud ja teiseks tuleb mugavustsoonist välja minna. See on eksootiline valik, jah, aga endal on ka huvitav, millist korvpalli seal mängitakse."