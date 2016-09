Põlevast majast viimasel hetkel juba leegitsevana välja jooksnud mees terveneb.

Põlevast majast viimasel hetkel välja jooksnud Sergei ei tundnud valu enne, kui kiirabiautos rängad põletushaavad end pussilöögina tunda andsid ja ta kokku varises. Haiglas viidi ta kaks korda kunstlikku koomasse. "Kui ma aastaid tagasi pärast autoõnnetust koomas olin, siis see oli nagu üks suur must auk. Nüüd nägin üksteist päeva õudusttekitavaid punaseid tulekahjuleeke," meenutab Sergei.

Surmast juuksekarva kaugusel olnud mehe võitlust oma elu eest kroonis võit. "Kui silmad lahti sai ja valgeid kitleid enda ümber nägi, siis rõõmustas mees nagu laps, et elus on.

Nüüd on ta juba koduravil. Selg küll veel valutab ja ta peab seda tohtri juures sidumas käima, kuid huumorisoon on juba tagasi. Ametilt on ta keevitaja ja heidab muiates nalja: "Sõbrad ütlevad ka, et keevitajat ei võta isegi tuli."