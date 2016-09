Samuti ei avalda Evestus linnaraha kasutamisele kaasaaidanuid, kuid märgib, et põhjust on kahtlustada nii Tallinna eri linnaosade-ametite töötajaid kui ka reklaamide valmistamisega seotuid.

Millistest summadest on jutt, juhtiv riigiprokurör Steven-Hristo Evestus ei avalda: "Neid on erinevaid episoode ja ma ei tahaks minna detailidesse, enne kui kahtlustatavad on kahtlustuste sisust teada saanud. Aga see ulatub paarisaja tuhande euro piiresse."

"Me räägime korduvast altkäemaksuvõtmisest, rahapesust, erakonna rahastamise temaatikast ja muust. Selle kohta on meil süüdistusakt sisuliselt valmis, aga me peame sinna lisama ka linnaeelarveraha omastamisega seonduvad episoodid," selgitab Evestus.

Praegu oodatakse uurimise tulemusi ning kohtu ette loodetakse jõuda novembris.

2013. aasta omavalitsuse volikogu valimistega samal ajal levisid Keskerakonna nimekirjas kandideerivaid inimesi kujutavad reklaamid, mille valmistamisel kasutati kahtlustuste järgi Tallinnale kuuluvat raha.

Evestuse sõnul on seda asja menetletud juba 2014. aastast alates: "Lihtsalt lõplik seisukoha kujundamine toimus möödunud kuude jooksul ja sai selgeks, et on põhjendatud lisakahtlustuse esitamine."

Evestuse sõnul on menetlused kestnud kaua, aga Eesti mõistes on tegemist erandjuhtumiga, varem pole seesuguseid ette tulnud.

Lisaks on aega võtnud välismaalt tellitud ekspertiis, mis on pidanud erapooletult välja selgitama, kas reklaamide puhul oli tegemist valimisreklaamiga või mitte. "Aga me oleme tõesti lõpusirgel," on Evestus kindel.

Riigiprokuröri sõnul on Edgar Savisaar kahtlustusest teadlik ning teda oodatakse lähipäevil menetlustoimingule, kus esitatakse talle kõiki asjaolusid täpsemalt. Seda, kas Savisaar ka ise soovib kohtu ees kõigi süüdistustega korraga olla, selgub hiljem.

Edgar Savisaare kaitsja Oliver Nääs ütles ERRile, et endine linnapea linnaraha ei kasutanud. Oodatakse kahtlustuse esitamist ning materjalidega tutvumist, pärast seda kujundatakse täpsem seisukoht.