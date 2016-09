Twitterisse riputatud teatis, millega Eesti kaitsevägi annab armeega vähimatki kokkupuudet omamata meestele teada nende sõjaaja ametikoha, tekitas kiiresti orkaani mõõtu tormi veeklaasis. "Kiri tuli eile (teisipäeval – L. V.) ja koosnes ainult teatest, mis saab minu ametikoht sõjaajal olema. Huvitav tõik on see, et ma pole armeeteenistuses käinud," räägib sõja korral meediaanalüütikuks määratud kirja saaja, kes postitas foto teatisest sotsiaalmeediasse küsimusega: "Kas see on mingi tavaline asi?" Kaitseväe peastaabi strateegilise kommunikatsiooni osakonna juhataja Vallo Toomet kommenteeris ERRile, et teatiste väljasaatmine ei ole kuidagi seotud sellega, kas sõda on algamas või mitte, sõjakoosseisu täiendatakse ja vaadatakse kogu aeg üle.

"Kui mõne inimese kohta on teada, et ta on omal alal tugev spetsialist, siis teate saamine tähendab, et kaitsevägi hindab tema võimet teha midagi oma riigi heaks sõja ajal, kui see peaks puhkema," selgitas Toomet.

Õhtulehele lisas ta, et teatised, kus määratakse reservväelase sõjaaja ametikoht, on rutiin, mis tuleneb seadusest. Näiteks väljastatakse see kõigile ajateenistuse läbinutele. Reservväelastena on aga arvel Eesti kodanikest mehed kuni 60aastaseks saamiseni sõltumata sellest, kas nad on kaitseväe ajateenistuse läbinud või mitte. Informatsiooni, kui palju selliseid teatisi ja millise valiku alusel on välja saadetud, nimetab Toomet salastatuks ega soovita ka teatisi avalikult eksponeerida. "Ma palun riigilt vabandust, ei tahtnud oma riiki õõnestada," kommenteeris seepeale sõjaaja meediaanalüütik, et teatisel polnud kusagil saladuse märget ja kiitis sotsiaalmeediat, mille abil pea kõik küsimused vastuse said.