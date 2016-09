"Tähtsaim on meeskond, need mehed mängivad suure südamega. Pane see kindlasti kirja!" rõhutas legendaarne mängija ja treener Jaak Salumets Eesti ja Portugali korvpallikohtumise resümeeks.

"See oli töövõit. Vastas oli meie masti vastane, ega selliseid mänge esimese poolajaga otsustata. Vahe püsis stabiilsena ning ühe poolaja nad jõudsid vastu panna. Teisel poolajal pääses meie meeste parem füüsis maksvusele. Ning väga tähtis oli asjaolu, et eelmistes mängudes Poola ja Valgevene vastu tehtud eksimusi enam polnud – kaitselauda läks pidevalt kolm-neli meest, sest meie lühikese koosseisu juures peavad kõik mehed osalema võitluses."

Salumets tõi eraldi välja pikemad mängijad Reinar Halliku ja Kristjan Kitsingu. "Meie nõndanimetatud pikad tegid väga hea mängu. Reinar pani väga valusad korvid ära ja Kitsing pani 110 protsenti. Aga ühegi mehe kohta ei saa öelda paha sõna, iga vahetus toimis ja lõpp möödus juba pingevabalt."

1991. aastal Tallinna Kalevi NSV Liidu meistriks ja 1993. aastal Eesti koondise EMil kuuendaks tüürinud juhendaja sõnul sai Rain Veideman täna selle võrra rohkem vabadust, et ka kaaslased hoidsid vastase kaitset pideva pinge all. "Kui terve meeskond mängib, avaneb ka liidritele rohkem võimalusi. Valgevene ja Poola lõid meie kaks liini lahku, Portugal ei suutnud seda.

Kokkuvõttes on see koondis end ületanud. Enne tsükli algust ei oodanud keegi neilt kolme võitu. Olgem ausad, grupp pole sugugi kerge. Ent kahes esimeses mängus saadud võidud lõid aluse, füüsiline vorm ajastati õigesti," tunnustas Salumets.