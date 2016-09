Eesti korvpallikoondise peatreener Tiit Sokk rääkis pärast 19punktilist võitu Portugali üle, et võit tuli raskelt.

"Meie eesmärk oli suruda neid nii palju kui võimalik, et kasutada kogu agressiivsust ära. Lihtsalt, et nad ei saaks nii palju no-post’i mängida. Üldjoontes tahtsid nad mõttemängu teha ja meil see õnnestus päris hästi," tõdes Sokk.

"Eksisime kergete asjadega, aga lõpuks mängisime lahti ja paar palli läks sisse. Oli asi kergem!"

Korvpallikoondise juhendajal on ka toetajatele laupäevaks, kui Eesti kohtub valiksarja otsustavas mängus Tartus Poolaga, palve. "Abi on vaja - nii lihtne see ongi!"