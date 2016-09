Kerro on pihtinud, et just Vene maag röövis talt nii südame kui ka süütuse. "Mul ei olnud meestega kogemusi. Ja siis tuli kõik korraga – tuleproov ja esimene mees, kõik sattus kokku," prahvatas Kerro kogemata selgeltnägijate saate eelmisel hooajal.

Kahe selgeltnägija suhe seati mitu korda kahtluse alla, ent noored kummutasid kuulujutte usinalt. Vene telepublik suundus foorumeisse ja kõmusaitidele aina sedastama, et suhe on üksnes näiline – Šeps eelistavat tegelikult sookaaslasi, võimetega paar kasutab teineteist üksnes äri eesmärgil ja koos elatakse kui õde-vend.

Eesti selgeltnägijad: Kerro on Šepsi tööriist!

Jäneda nõid Ille Lepasepp rääkis möödunud aastal Õhtulehele, et Kerro on küll andekas, ent kõik pole päris nii, nagu saates paistis.

"Kerro on kellegi käepikendus, teda kasutatakse lihtsalt ära. Ta võib olla koguni oma elukaaslase Aleksandr Šepsi tööriist. Ta teeb kõik asjad nii, nagu keegi teine tahab, aga mitte ta ise."

Šepsi ja Kerro mõranenud suhtele viitas eelmisel hooajal ka episood, kus viimane pidi rääkima Vene lauljatari Linda videost "Vorona" ("Vares"). "Sul on sees nii palju valu, aga keegi ei kuula sind," sõnas Kerro nutma puhkedes ning langes lauljatarile kaela.

Vaatajad ja saatekülalised olid hämmeldunud, kas Kerro räägib Lindast või iseendast, sest eelnevalt viitas nõid ka sellele, et videos olevad inimesed sarnanevad kangesti tema ja Šepsiga.

Selgeltnägija Maila Paalmäe (Reimand) sõnul oli miljonitele televaatajatele vaja müüti noorest edukast nõiapaarist: "See müüs aasta aega, aga selle aeg on otsa saamas. Kui varem oli nende omavahelises pilgus armastust ja kirge hästi palju, siis nüüd seda enam pole."

Paalmäe nägi juba aasta tagasi Kerro silmis kurbust ning seda, et ta ei asu enam Šepsiga õigel südamepoolel: "Kui mees ja naine on armastajapaar, siis naine peab asuma mehe südamepoolel. Fotodelt ja ka tänaval liikudes jääb silma, et neil on pigem õe ja venna suhe, ja kui ma neid kahte vaatan, siis partnerid nad on ja võivad endiselt koguni kihlatud olla, kuid see on teiste jaoks."

Marilyn Kerro ja Aleksandr Šeps (TV3)

Alles käesoleva aasta juulis postitas Šeps sotsiaalmeediasse foto koos Kerroga, mille alla lisas provotseeriva teksti: "Kes millest mõtleb? Meie mõtleme pulmadest." Pulmadest on Kerro rääkinud põgusalt mitmes intervjuus, ent abielusse ta enda sõnul ei usu ja võrdleb seda pangast laenu võtmisega.

Lahkuminekus süüdi uus mees?

"Pealegi ma ei tea, mis juhtub minuga aasta, kahe, viie või kümne pärast. Kuidas saan midagi teisele lubada?" Abielu on tema sõnul justkui demonstratsioon teistele, et vaadake, me armastame teineteist, rääkis ta LP-le mullu veebruaris.

Käesoleva aasta augusti algul TNT eetrisse jõudnud "Juurdlust viivad läbi sensitiivid" võtteplatsil tekkis Kerro ja Šepsi vahel intriig. Tulise loomu poolest tuntud Kerro saabus kallimat toetama, ent ta ei olnud teadlik, et platsil viibib ka eelmise hooaja tuleproovi võitja Viktoria Raidos, kelle tõttu Kerro taas teiseks jäi.

"Oleks ma teadnud, et tema siin on, ma poleks üldse tulnudki! Sa tahad temaga ******!" vahendas Publik Kerro vihapurset.

Kuulu järgi armus Marilyn Venemaa nõiasaate «Juurdlust viivad läbi sensitiivid. Kõige tugevamate lahing» võtetel Moskva selgeltnägijasse Aleksei Pohabovisse. (Instagram)

Kaasa ei aidanud ka kuulujutud, et Venemaa nõiasaates "Juurdlust viivad läbi sensitiivid. Kõige tugevamate lahing" koos Moskva selgeltnägija Aleksei Pohaboviga ühe perekonna needuse saladust lahendanud Kerro armus kolleegi.

Selgus, et Eesti nõid oli juba ammu Aleksei peale hammast ihunud, kirjutas Vene kõmuportaali StarHit. "Armastusest vihkamiseni on üks samm? Kas tõesti on Marilyn armunud teisesse?" küsis kõmuportaal.

Seejärel selgus, et kaks korda selgeltnägijate Vene saates osalenud Kerro otsustas tuleproovi minna ka kolmandat korda, kuigi tunnistas eelmisel hooajal, et võtteperioodid ja Šepsist eemalolek mõjusid talle rängalt – nõianeiu kaotas isegi märkimisväärse osa kehakaalust.

"Selgeltnägijate tuleproovi" käimasoleva hooaja teises saates teatas Kerro telekaamera ees, et romanss kahe sensitiivi vahel on läbi: Šeps oli nädala eest asjad pakkinud ja lahkunud.

Vaid kahe nädala eest postitas Kerro sotsiaalmeediasse foto, mille alla kirjutas: "Armastan." Mis nende nädalate jooksul noorte vahel juhtus, ei ole teada.

"Ma ei saa üldse aru, miks kõik tema kohta kogu aeg küsivad. Me oleme eraldi inimesed ja isiksused. Ma olen Marilyn, ma ei ole Saša," ütles Kerro, kelle sõnul on Šeps emotsionaalne ja impulsiivne inimene.

Vene fännid toovad lahkumineku põhjuseks mitu versiooni. Nende arvates soovib Kerro selgeltnägijate saadet võita, ent Šepsi kõrval olles polevat see võimalik.