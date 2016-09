6. septembril ilmus Õhtulehes Euroopa Parlamendi saadiku Indrek Tarandi sulest arvamuslugu "Peatage muusika!", kus presidendivalimiste protsessi kritiseeriv Tarand pöördub muu hulgas prokuratuuri poole palvega, kus palub algatada uurimine vabariigi valimiskomisjoni suhtes, kes ei täitnud seadust ning lisaks uurimine nende riigikogu liikmete suhtes, kes eirasid avalikult või vähemavalikult seaduse nõudeid.

"Kes peaks toimunud "libavalimised" aga õigustühiseks kuulutama, on mul praegu segane. President? Õiguskantsler? Või on tarvis ka kohtu otsust? Ootan huviga," loodab Indrek Tarand, et tema pöördumine ei haihtu hõredasse õhku, nagu sarnaste mõtteavaldustega meil pahatihti juhtuma kipub.

"Meil ei ole Indrek Tarandi pöördumist. Soovitame küsida otse parlamendisaadikult," vastab Õhtulehe päringule Martin Vallimäe prokuratuuri avalike suhete osakonnast.