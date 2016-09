Reinar Halliku hull seeria kolmandal veerandil. Portugal hoidis 27 minutit võõrustajatest hästi hammastega kinni, Eesti eduseis oli vaid 47:43 ja järjekordne rünnak kippus kinni jooksma. Hallik tegi 24. sekundil üle pika vastase käe hädakolmese ja see tabas! Rünnak hiljem lisas ta 2+1 ning seejärel veel ühelt tagasikallutamiselt 2 punkti. Saadud emotsioonipuhangu pealt tabas ka Erik Keedus hullu kolmese seisuks 58:47, Eesti tegi esimest korda sisse kahekohalise vahe ja suutis lõpuveerandil vahet veelgi suurendada.

Suurem osa mängust eriti ei rõõmustanud. Tahtelis-moraalses osas ei saanud eestlastele endiselt midagi ette heita, Martin Dorbeku vedamisel nooliti enamik lahtistest pallidest endale. Kuid rünnakuraskused näitasid, et platsi mõlemasse ossa ei kipu energiat enam jätkuma. Nagu eelmises, Minskis peetud mänguski ei tahtnud kaugvisked enam sopsata ning see halvas oluliselt Eesti ründetegevust. Tegelikult jätkusid raskused ka kolmandal veerandil ning Halliku ja Keeduse hullud visked tulid ju ka rünnakuaja lõpus, kui oli vaja pall korvi poole teele saata. Viimane veerand tõi ka juba ilusamaid rünnakuid.

3. Milline on nüüd EM-finaalturniirile pääsemise võimalus?

Finaalturniirile pääsemise seisukohalt ei muuda võit ilmselt suurt midagi. Nii või naa tuleb viimases voorus alistada Poola, samuti tuleb loota soodsatele tulemustele teistes alagruppides. Küll on nüüd selge, et kui Poola alistab täna õhtul Valgevene, kindlustavad mitte ainult poolakad ise alagrupis esimese, vaid Eesti ka teise koha (tänu edule omavahelistes mängudes Valgevenega). Siis oleks ühtlasi kõik kohad selged, sest Poola jõuaks 5 võidu peale, Eestil on võite 3, Valgevenele jääks 2 ja Portugal jätkab 0 peal.

4. Kes oli Eesti parim?

Rain Veideman. Kapten võttis teisel poolajal varasemast rohkem vastutust enda õlule, tabades mitu rasket keskpositsiooniviset ja läbimurret ning toitis kaaslasi õigeaegsete söötudega. Seda oli vaja, sest külalised hakkasid esimesest poolajast paremini tabama ja nõnda vajas ka Eesti rünnakul senisest suuremat saaki. Lisaks visatud 17 punktile võitles Veideman hästi lauas (5 palliga Eesti paremaid) ja kaitses ning kogus ka 5 korvisöötu.

5. Mida peab Eesti edasist silmas pidades parandama?

Võtma end viimast korda kokku. Üks mäng on EM-sarjas jäänud veel pidada, vastaseks Poola ja heitlus peetakse Tartus, kus kohale tuleb niikuinii täismaja ning nüüd tuleb oma mänguga aidata kaasa katust pealt tõstva õhkkonna tekitamisele. Eesti mäng ei kulge liiga ladusalt, igal võidetud punktil on kõva higilõhn juures, kuid palju pole enam jäänud, kokku tuleb end võtta veel 40 minutiks. EM-finaalturniirile pääsemine on võimalik!

6. Mida ütlesid asjaosalised?

7. Mis saab edasi?