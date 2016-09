Pole kahtlust, et eile õhtul Meistrite liigas Glasgow Celticu võrku 7:0 võidumängus ühe palli löönud ning neljale väravale täpse söödu andnud Neymar on suurepärane jalgpallur. Täna tegi Barcelona äss aga algust uue karjääriga ning siirdus muusikamaailma.

Nimelt postitas ta oma Facebooki lehele video laulust, mida pallivõlur ka ise klaveril saadab. Nagu tollest veel vähe oleks, lubas ta portugalikeelses videos, et see on vaid tükike tema tulevasest albumist, mille nimeks saab "Yo necesito" ehk eesti keeles "Mina vajan".

Hea lugeja, anna oma hinnang, kas Neymar peaks tõsiselt albumi väljalaskmist kaaluma või esimesel võimalusel palliplatsile lippama.