Sotsiaalminister tunneb muret, et kui praegu tuleb iga pensioniealise kohta ligikaudu kolm töötegijat, siis 2060. aastaks on neid vaid poolteist. Lahendus on varnast võtta – kui inimesi kauem tööle sundida, siis on rohkem neid, kes teevad tööd, ja vähem neid, kes saavad pensioni. Ja kui ühiskond vananeb ja keskmine eluiga pikeneb senise hooga, kerkib pensioniiga samas tempos. Lihtne lahendus, aga esialgset probleemi – töökäte puudust – võib selline samm süvendadagi.

Miks rändavad paljud parimas tööeas inimesed Eestist Soome või kaugemale? Asi pole ainult palgas, vaid töökultuuris. Mitu hiljuti välismaale kolinud nooremapoolset tuttavat rõõmustavad küll parema palga üle, kuid mis on ehk olulisemgi – nad ütlevad, et mujal töötades tunnevad nad end inimesena, sest tööpäevad on lühemad, pause rohkem ja vabal ajal ei tülita keegi sind tööasjadega. Kui riik saadab nüüd signaali, et tööd tuleb teha samamoodi, aga kauem – näiliselt surmani, siis kardetavasti mõtleb veelgi rohkem inimesi kohvrite pakkimise peale, ja mitte ainult noored.

Inimlikud töötingimused tähendavad sedagi, et rohkem on neid, kes jaksavad ja tõesti tahavad töötada pensionieani, olgu see 70 või rohkemgi. Muidugi ei tähenda see, et vaid väljavalitud ellujääjatele suunatud ja siis ka vaid sandikopikaid lubav pensionisüsteem ei vajaks muutust.