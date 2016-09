Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi püsiekspositsiooni ruumides avati täna eriväljapanek „RIO 2016“. Näitus annab ülevaate eestlaste jaoks väga edukatest Rio olümpiamängudest ning toob huvilisteni põneva valiku olümpiaesemeid.



On sümboolne, et üleriigilisel spordinädalal avatavale esinduslikule väljapanekule on oma panuse andnud laiem ringkond neist, kellele on Eesti spordi käekäik kallis. Näitusele jõuab esemeid tippsportlaste, treenerite ja Eesti Olümpiakomitee varasalvest, oma panuse väljapaneku rikastamisse on andnud ka ajakirjanikud ning mängudel käinud fännid ja vabatahtlikud.

Lisaks sõudesangarite pronksist medalisaagile saab näitusel uudistada ka Heiki Nabi ja Mart Seimi võistlusvarustust, Rasmus Mägi olümpiadiplomit ning palju muud põnevat eesotsas Rio olümpiatõrviku ja ametliku maskotiga.



Eriväljapanek jääb avatuks kuni aasta lõpuni ning elab aktiivset elu, sest näitusel olevad eksponaadid vahetuvad sel perioodil korduvalt.