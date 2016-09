Haldusreformi seaduse vaimu on otstarbekas vaadelda mitme rühmana: justkui iseendast mõistetavad aspektid, mille puhul autorid ei kahtlustagi valikuvõimalusi, teiseks sellised, mis püüavad vältida kas Eesti või mõne teise maa negatiivseid kogemusi, kolmandaks on eeldused, mida elu ei kinnita, neljandaks suutmatus eristada õiguslikku vormi ja majanduslik-poliitilist sisu, viiendaks kas suutmatus või tahtmatus ära tunda tehnilise edenemise tagajärgi.

Pealkiri „Haldusreformi seadus“ ei kirjelda seaduse sisu, õnneks on selle tekstis ka täpne nimetus: valdade ja linnade haldusterritoriaalse korralduse muutmine, mis eesti keeles tähendab, et siht on omavalitsusüksuste liitmine suuremateks üksusteks, et 200 asemele jääks umbes 70.

Vabatahtlikkuse küsimus. Seaduses ei ole mõisteid „vabatahtlik“ ja „sunduslik“. Kõik ühinemised on selles sunduslikud. Kõnekeeles on hakatud haldusterritoriaalse korralduse muutmist volikogu algatusel kutsuma vabatahtlikuks; seaduses nimetatud haldusterritoriaalse korralduse muutmist vabariigi valitsuse algatusel aga sundliitmiseks. Kas see pole teadlik desinformeerimine? Kui näiteks abiellumine on vabatahtlik, siis hõlmab see ka õigust jääda vallaliseks. Õiguslik probleem on selles, et kui omavalitsusüksus on võimeline osutama kõiki teenused jms, siis miks ei tohi tal olla õigust jääda liitumata? Aga kui see on sunduslik, siis mis tähendus on seaduse § 1 lõige 2 loetletud eesmärkidel?

Äraostmine. See, et ühinemise puhul maksab riik n-ö preemiat, seda nii omavalitsuste endi kui ka üksikute omavalitsuse palgaliste tasemel, peaks olema ju igati arukas ja kiiduväärne. Aga IX riigikogu perioodist (1999–2003, Laari teine valitsus, Kallase valitsus) on meil kogemus, et oma tuleviku pärast mures olev omavalitsuse poliitikute ja ametnike kaader on nii jõuline, et on võimeline nurjama valitsuse omavalitsusreformi plaanid ja ehk ka valitsuse kukutama. Tollane rahandusminister Kallas propageeris mõtet, et omavalitsusüksuste arvu vähendamine annab rahalist kokkuhoidu, kuid nüüd on selge selle väite paikapidamatus: igasugused ümberkorraldused tähendavad hoopis kulutusi, ja pika üleminekuperioodi vältel.

Suurem on parem. Seaduse tekstis pole kahtluse varjugi, et midagi võiks olla teisiti. Seletusi võiks olla rohkem kui üks.

Reformi teaduslik põhjendus. Teadlaste arvamus oli nõukogude ajal ja on nüüdki samasuguse modus vivendi (elamisviis, kõigile osalejaile kas või ajutiselt vastuvõetavad tingimused, kui kohe pole võimalik saavutada püsivat kokkulepet – võõrsõnade leksikon – toim). „Vajalik“ ja „mõistlik“ pole praeguse aja hinnangud, nüüd peab kõik olema „teaduslik“ või „veel teaduslikum“.

Teenuste küsimus. Seaduse § 1 lg (2): „Haldusreformi eesmärk on toetada omavalitsuse üksuste võimekuse kasvu kvaliteetsete avalike teenuste pakkumisel…“ Kui lähtuda mõistlikust eeldusest, et (parema kvaliteediga) teenuseid on ikkagi vaja inimestele, siis ei ole tähtis, kes on osutaja. Vanasti sai enamikku asjadest, mida praegu kutsume teenusteks, teha vaid kohapeal. Riigivõimu kesksed või kohalikud asutused pidid selles abistama, koordineerima, ühtlustama ja kontrollima. Seaduse vaimu järgi näevad ministeeriumid sellise olukorra jätkumist ka tulevikus.

Samuti on veider eeldus, et kõik omavalitsused peavad saama hakkama kõigi nimekirja teenustega ja samal tasemel. Veelgi kummalisem on areng, et teenuseid jaotatakse omavalitsuse ülesanneteks ja keskvalitsuse asutuste ülesanneteks, nagu üsna halastamatu võitlus eelarvesummade pärast kehtestab. Enne II maailmasõda Eesti halduses osutati teenuseid valdavalt kombineeritult või jaotatult. Ei tuntud ka teist pseudoprobleemi, et ei tohi elu korraldada nii, et suuremad ja rikkamad omavalitsused täidavad oma jõududega rohkem ülesandeid, väiksemaid ja vaesemaid aga vabastatakse üle jõu käivatest kohustustest.

Teenuse tarbija soovid? Usun, et inimestel on täiesti ükskõik, kas vajalikku ja parimat võimalikku teenust osutab kohaliku omavalitsuse ametnik, ministeeriumi ametnik, MTÜ või eraettevõtja. Suuremal osal inimestest on ükskõik, kus ametimees telefonile või e-kirjale vastates on.

Vajadus ametiasutuses kohal käia on vähenemas. Teisalt: kui on vaja, et ametnikud sõidaksid koha peale mingi asjaga tutvuma, siis see on üha kergem. (Muidugi on n-ö distantsametnike kasvuga kaasnenud ka kõiksuguseid hädasid, aga niisugused hädad tuleb lahendada eraldi.)

Omavalitsuse ja selles tegutsevate ametnike töö vorm ja sisu on pöördumatult muutunud, meil on nüüd kodanikel ja ametnikel sõiduautod, arvutid, internet ja meilid, rääkimata mobiiltelefonidest.

Üha rohkemate teenuste puhul ei ole omavalitsusüksusi vaja, piisab, kui Eesti on üks tervik või 3-4 osa. Seega peaks küsimusega tegeleja kõige olulisem küsimus olema: milles peaks seisnema XXI sajandi omavalitsus? Vastus on: eelkõige kohalikud kultuuriliste küsimuste korraldamine ja otsustamine. Aga seda ei ole seaduses, ei teksti ridades ega ridade vahel.

Seaduse vaimus praktiliselt puudub Eesti ajalugu ja kultuur, eelkõige kohalike eripärade, ajalooliste erisuste jms. arvestamine. Valitsuskoalitsiooni kuuluvad saartelt pärit poliitikud on suutnud oma kodukandi kultuuriliste eripärade erandina tunnustamisel edu saavutada. Aga ülejäänud Eesti?

Seaduse vaimu kuulub kindlasti komponent, mis väga sarnaneb arvutimängule. Seadus ei keela ükskõik milliseid ühinemiskombinatsioone. Ühinejad ei pea asuma kõrvuti või kompaktselt, ei pea olema sarnase kultuurilise tagapõhjaga jne. Juriidiliselt korrektne on Kihnu liita Piirissaarega, või Tallinn Ruhnuga, Paldiski Vastseliinaga või Sillamäe linn Mõisakülaga. Paraku erinevalt arvutimängust tegelikus elus ei saa teha restarti.

Lõpumärkusena veel seaduse teksti saamisest. Ilmselt ei ole olnud väga palju seadusi, kus riigikogu liikmete valitsuskoalitsiooni kuuluv enamik on otsustanud lükata tagasi kõik olulised opositsiooni esitatud muudatusettepanekud ja lükati tagasi ka omaenda liikmete vähegi olulised muudatusettepanekud ning üldse loobutakse parlamendi põhiülesande – anda võimalikult hea seaduse tekst – täitmise poole püüdlemisest. Kuulsin arvamusi, et ei ole aega ning menetlemine võib „väljuda kontrolli alt“. Sellega laiendati rahandusministeeriumi ametnike tekstile sama menetlusviis, mida on rakendatud eurodirektiivide puhul – lasta nad riigikogust läbi minimaalse vaevaga.