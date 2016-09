Kui seni on ehete kaubamärk TVJ vallutanud peamiselt naiste kõrvu ja kaelu, siis nüüd on sihikule võetud käed. TVJ tuli Disainiöö raames välja käevõrudega, mis täiendavad Hippo Couture ja Voodoo Paradiisi seeriaid.



Võrude materjaliga läheb TVJ ehete juurte juurde - põhimaterjaliks on loomasarv. Tuhandete aastate jooksul inimihuga sõbraks saanud sarv on ääretult vastupidav, soe ja naturaalne ning samas ka loodussäästlik. Sarvele sekundeerivad värvitud puit, sügavmust eeben ja hõbe.



Voodoo Paradiisi käevõrud jätkavad kaubamärgile iseloomulikku julget värvidemängu - tegu on tõelise popkunsti pillerkaariga, kus tuttavad lihtsad kujundid nagu süda, rist ja nahkhiir on leidnud oma koha elektrilistel lakitud pindadel. Hippo Couture seevastu mängib metalsete helkidega, mis raamitud väärikalt musta. Kollektsiooni krooniks on tõeliselt graatsilised ümber randme tantsivad TVJ kaubamärgi hingeloomad - merihobud.



Teise uudisena on Voodoo Paradiisi seeriasse lisandunud ka tolmumarjaste sabadega nahkhiired.