Sotsiaalministeeriumi esindajad tutvustasid ajakirjanikele riikliku vanaduspensioniga seotud tulevikuplaane ehk siis tutvustasid analüüsidel põhinevaid ettepanekuid, mis saadetakse täna Vabariigi Valitsusse, lootuses, et need väärivad väljatöötamist.

“Tõele au andes on poliitikud suutnud päris mitmeid aastaid sellest teemast kõrvale nihverdada. Aga kuna teeme sotsiaalvaldkonnas nii suuri reforme, ei ole meil võimalik enam kuskile sellest teemast pääseda,” ütleb sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna, rääkides vajalikest muudatustest vanaduspensioniga seoses ja vajadusest tõsta tulevikus pensioniiga 70 eluaastani.

Analüüs keskendub peamiselt I pensionisambale. Tsahkna rõhutab kohe alguses, et ettepanekud ei puuduta praeguseid riikliku pensioni saajaid.

Taustabriifingul räägiti, et prognooside kohaselt Eesti rahvaarv väheneb aastaks 2060 1,32-lt miljonilt 1,11 miljonini. Väheneb ka 32% protsenti 18-63-aastaste inimeste arv, seevastu üle 63-aastaseid saab olema 41% rohkem.

Kuna inimeste eluiga pikeneb, pikeneb ka pensionil oleku aeg. Kuna aga uued põlvkonnad on väiksemad ja pensionimaksjaid üha vähem, napib ka riigil vahendeid pensionide maksmiseks. Seetõttu on pensioniea tõstmine üks võimalus, et maksta ka tulevikus praegusega samaväärseid pensione. Nii rääkisid Tsahkna ja ministeeriumi pensionipoliitika juht Kristiina Selgis.

“Pean tunnistama, et sellisel kombel, praeguseid demograafianumbreid arvestades ei ole I pensionisamba süsteem jätkusuutlik. See on minu arvates piisavalt aus ülestunnistus, mida me võiksime teha, ja siit ka julgeme teha järgnevaid otsuseid,” ütleb Tsahkna.

Üks ettepanek on tema sõnul tõsta pensioniiga 2040. aastaks 70 eluaastale ja sealt edasi siduda pensioniiga oodatava elueaga. See tähendab, et kui oodatav eluiga pikeneb, kasvab ka pensioniiga ja vastupidi.

Koos pensioniea tõusuga on ka ettepanek muuta pensionisüsteem paindlikumaks. Ehk siis inimesed saaksid valida endale ise sobivaima aja pensionile minekuks, võtta pensioni välja osaliselt või oma pensioni maksmist soovi korral peatada ilma, et nad rahaliselt kaotaksid.

Selgis lisab siiski, et ka seal saaksid olema siiski teatud piirangud, näiteks oleks võimalik pensionile jääda viis aastat varem.

“Kuna pensioni suurus sõltub praegu sotsiaalmaksu suurusest, kajastub praegune palkade erinevus tulevikus ka pensionides. Sissetulekute jaotuse ebavõrdsus on siiani pensionäridel olnud umbes neli korda väiksem kui tööealisel elanikkonnal,” rääkisid ministeeriumi esindajad, et see ebavõrdsus hakkab tulevikus edasi kanduma ka pensionidesse.

“Huvirühmade tagasiside järgi peaksid pensionid olema pigem sarnased praegusele pensionide jaotusele ja mitte sõltuma nii palju palga suurusest

Mis juhtub siis, kui muudatusi ei tehta?

“Sel juhul langeb keskmine vanaduspensioni summa tulevikus alla 300 euro,” ütleb Selgis.

Tsahkna puudutas põgusalt ka II pensionisammast: “Minu arvamus on see, et ma ei näe erilist mõtet panustada II sambasse, eriti maksumaksja raha.”

Ta ütleb, et kui inimesed tahavad ise koguda, siis on see okei, aga pigem tuleks need sajad miljonid eurod suunata Eesti majandusse, teadusesse, perepoliitikasse.

Ettepanekutena toodi ka välja, et soodustingimustel vanaduspension ja kaitseväelaste, politseinike ja prokuröride eripensionid on oma elu ära elanud.

“Sooduspensionid tekitavad illusiooni, et nendega saab hüvitada töötaja tööl kahjustunud tervise. Tegelikult peaks aga muutma töökohad ja –tingimused ohututeks,” rääkisid ministeeriumi esindajad, et pealegi on Riigikontrolli kahe aasta taguse pensioniauditi järgi sooduspensionäride tervis tegelikult sama hea kui teistel samas vanuses inimestel.

Ettepanekuks on pakkuda neile töötajatele, kes ei suuda enam ühel erialal töötada, tasuta ümberõpet ja leida teine sobiv töökoht.