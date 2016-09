Kaheks kuuks üürile antud Stockholmi korter muudeti bordelliks. Kindlustus kahjusid pole korvanud, politsei uurimine käib aeglaselt.

Kui rootslanna Kerstin Söderberg aasta algul kaheks kuuks Indiasse sõitis, arvas ta, et parem on Stockholmis asuv korter üürile anda, kui et see seisaks tühjana. Ta pani kuulutuse Rootsi populaarsesse veebisaiti Blocket ning leidis ingliskeelse paari, kes tema arvates oli usaldusväärne, kirjutas The Local.

Kui Söderberg oli Indias, võttis temaga ühendust ta Stockholmi naaber rääkides, et neid, kes tema korteris algul elasid, ei ole enam, ning tema korterisse hiilis mingi mees. "Ühendusin politseiga ning nad läksid kohale ja avastasid, mis juhtus,“ rääkis Söderberg.