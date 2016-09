Viis suurt, tugevat ja lõbusat tõelist eesti meest valmistuvad osalemiseks Eesti raskeimal maastikutriatlonil ja teises saates alustavad nad rattatreeningutega.

Ootamatult selgub, et rattasõit maastikul on palju keerulisem kui lihtsalt sadulas püsimine. Tegelikult valmistab meestele muret ka rattariietesse pugemine, sest selliseid liibuvaid rõivaid pole nad veel enne endale selga ajanud.

Tervisekontrollis saab selgeks, et meeste bioloogilised vanused on oluliselt kõrgemad kui päriselt elatud aastad. Ühe neist keha on lausa 15 aastat vanem, kui number passis väidab.

Treener Rauno Rikberg kasutab kõiki šokeerivaid võimalusi, et mehi rohkem sportima motiveerida. Veelgi enam, juba tänases osas ootab tõelisi Eesti mehi ees esimene maastikurattavõistlus teise grupi vastu. Mehed on kaljukindlad, et just neis on piisavalt rammu, et võitjana võistlusest väljuda.