""Saladused" läheb eetrisse juba 13. hooaega ja kõikide nende aastate jooksul oleme täheldanud, et mõnede inimeste elu on tõepoolest just nagu filmis. Ja kuna elu ja film on meie jaoks nii segunenud, teemegi kõikidest lugudest väikesed lühifilmid," juhatab Tuuli Roosma sisse täna algava uue hooaja.

Tõestisündinud lugudel põhinevad minifilmid jõuavad kolmapäeviti vaatajate ette erinevates žanrites, sest kui üks lugu on koomiline, siis teine pigem õudu tekitav. Tuuli Roosma vihjab, et sel sügisel esitatakse "Saladusi" nii õudusfilmi, muusikali, psühholoogilise põneviku kui ka komöödia võtmes.

Tänane avalugu on lavastatud aga ajaloolise draamana, sest tegemist on suisa 200 aastat vana looga. Põlvest põlve ja suust suhu räägitud armastusloo keskmes on vaene väikemõisnik Heinrich ja mõisapreili Dorothea, kelle isa on lubanud ära jõukale kavalerile. Dorothea pole aga sellest huvitatud ja nii tuleb noortel leida võimalusi salaja kohtuda. Just siin tuleb appi kohalik talupoiss Jaan, kes korraldab kohtumisi ja jagab soovitusi, kuidas parunilt see "jah"-sõna kätte saada.

Sagadi mõisas filmitud loo tegelasi kehastavad Raivo Rüütel, Mihkel Tikerpalu, Ingrid Margus jt.