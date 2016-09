Läks nii, et sõlmisin päris noorena pikaajalise lepingu (seitsmeks aastaks) Kaunase Žalgirisega. Kui see lõppes, tegime veel ühe, kolmeks aastaks. Eesti poisile on legendaarse klubi süsteemis olemine väga prestiižne ja Žalgirise kutse tähendas mu elus suurt sündmust. Seejärel ei jäänud kahtlust, et profikarjäär pole seotud Eesti klubidega.

Kas see tähendab, et teid võib nimetada Leedu korvpalli kasvandikuks?

Sain Leedus veedetud aastate jooksul hea korvpallialase ettevalmistuse. Kuid sündisin Eestis ja elasin seal esimesed 15 aastat. Seetõttu on raske üheselt öelda, millise korvpalli kasvandik ma olen. Minu kujunemisel mängisid suurt rolli isa ja ema, kes olid ka ise korvpallurid. Kui isa veel mängis, veetsin lapsena spordisaalis palju aega. Kui olin kümnene, hakkas isa treenima võistkonda, kus mängisin ka mina. Harjutasin isa käe all viis-kuus aastat ja ta andis mulle korvpalli algtõed.

Kui Eesti poiss sattunuks 20 aastat tagasi Leetu, rääkinuks ta meeskonnakaaslastega ilmselt vene keeles. Kuidas nüüd lahenes üksteisest arusaamise küsimus?

See oli alguses suur probleem. Leedus räägivad paljud nüüd inglise keelt, lisaks õppisin mina leedu keelt. Kahe-kolme aastaga sain selles juba normaalselt hakkama ja praegu valdan seda vabalt.

Olete mänginud ka Lätis, kas ka see keel sai selgeks?

Ei, viibisin seal liiga vähe aega. Mehed lõõbivad, et nüüd Nižni meeskonnas, kus peatreener on Lätist, on mul võimalus arendada oma läti keele oskust. Kuid esmajärjekorras püüan edendada vene keelt - see on tublisti kergem kui läti keele õppimine (muheleb).

Räägitakse, et saate vene keelest aru. Kust see tuleb?

Koolis õppisin vene keelt vaevalt kolm-neli kuud. Kust ma seda oskan... Vanematelt. Nad vaatasid mõnuga Nõukogude filme, eriti komöödiaid "Operatsioon Õ", "Briljantkäsi" (muheleb). Vaatasin samuti. Isal-emal pole vene keelega probleeme. Kui isa töötas treenerina Leedus, suhtles ta seal vene keeles. Praegu on tal oma äri ja palju partnereid Venemaalt, nii et see on talle töökeel. Ma eelistan klubikaaslastega suheldes esialgu inglise keelt. Võin rääkida ka vene keeles, kuid see oleks väga halval tasemel. Vajan keelega harjumiseks teatud aega.

Kas teate, et Nižni Novgorodis pole eestlasi varem mänginud?

Jah.

Kuidas tunnete end oma riigi esimese esindajana?