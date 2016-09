Jäär Tunned end sõprade ringis suurepäraselt ja suudad nendega samastuda. Seevastu sinu suhe tööga pole just kiita – püüad oma kohustusi teiste kaela veeretada.

Sõnn Kosmogramm vabastab su meeled ja tunded uudsel viisil. Näed nüüd ka rutiinseid asju-suhteid täiesti uue nurga alt ja see laseb kogeda uut värskust. Inimesed on jälle ilusad ja taevas kirkam!