TTÜ meresüsteemide instituudi dotsendi ja ilmateenistuse peaspetsialisti Ain Kallise sõnul näitavad mitmete ilmakeskuste arvutused, et planeedi temperatuurid tõusevad aasta-aastalt.

USA kosmoseagentuuri NASA veebilehe andmetel oli tänavune august viimase 100 aasta kõige soojem. Kuidas on see võimalik - kas tõesti ainult eestlased jäid suurest soojast ilma? Uurisime põhjendust teeneka ilmateadlase Ain Kallise käest.

Kallis usub, et eestlaste arvamust ilma kohta mõjutab ilmselt tänavusuvised jubedad vihmasajud ja õhuniiskus.

Pooleteise sajandi jooksul on suvede esikoht aastal 2010. Toona mõõdeti kolme kuu keskmiseks18.7°C. Teine koht kuulub aastale 2011. Keskmine õhutemperatuur oli siis 18.3°C. "Tänavune suvi jäi küllaltki heale, 16. kohale (16.9°C). Usu või mitte, ikkagi soojem kui 2014 ja 2015," teab ilmateadlane öelda.

Mehe sõnul teab vaid ilmataat või emake loodus, mis järgnevatel aastakümnetel edasi saab. "Sageli on küsitud - miks on viimastel aastatel suved jahenenud. Vanasti oli küll soojem? Vastuse annab annab Tartu pikk vaatlusriba."

Ain Kallis: "Jah, maakera keskmine temperatuur on tõesti tõusnud viimase sajandiga keskeltläbi kraadi võrra, kuigi tõusude ja mõõnadega. Tõusutrend on nii Tallinna 1828. aastast, kui ka Tartu 1865. aastast algavail õhusooja andmeridadel."

Lõpetuseks ütleb teenekas ilmateadlane, et Eesti suved on väga mitmekesised ja tõeliselt külmad suved ei jää just väga kaugesse minevikku. 1993. aasta suvi - 14,2 kraadi ja 1987. aasta 14,3 kraadi.