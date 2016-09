Jüri Pootsmannil ilmus eile värske singel "Ootan Und".

Loo autoriks on Sten Sheripov, kes varasemalt kirjutanud ka filmimuusikat. Pootsmanniga on Sheripov koostööd varemgi - tema sulest on valminud laulja hittlugu "Aga Siis".

Kuula lugu SIIT.