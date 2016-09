"Raske juhus", eriti kõva mees, paha poiss või lihtsalt badass – see mõiste pole eesti keelde tõlgitav. Sisuliselt tähendab see meest, keda ei morjenda. Kes pole liiga kõrge moraalitundega ja kes rusikat tõstes ei vaeva pead mõtetega süüdistusest kehalises väärkohtlemises ja kes naises näevad ilu, laskmata end häirida tema abielusõrmusest. Men's Health selgitab: kuidas omandada erilist badassi väljanägemist?

Jason Statham. Vin Diesel. Walter White (ee, Bryan Cranston " Breaking Bad'is"). Paistab, et Hollywoodi kõige kõvematel pahadel poistel on üks asi ühine: nad on kiilakad.

Ja nüüd on teadus selgitanud, kuidas nii. Pennsylvania ülikooli värske uuringu kohaselt hinnatakse kiilaspäiseid mehi rohkem juhtivaks kui lakaga mehi. Enamgi veel, uuringu autor, sama ülikooli professor Albert Mannes tõdes järgnevat: kui meestel juuksed digitaalselt eemaldati, siis nähti neid 2,5 cm pikemana ja 13% tugevamana kui nende juustega mina'sid.