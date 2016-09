Riigikogu Keskerakonna fraktsioon algatas täna seadusmuudatuse, millega tühistataks 2017. ja 2018. aastaks planeeritud sotsiaalmaksu poole protsendipunktilised langetused, mis viiks sotsiaalmaksumäära tänaselt 33-lt protsendilt 32 protsendini. Fraktsiooni esimehe Kadri Simsoni sõnul halvendab planeeritav sotsiaalmaksu langetamine riigi võimalusi ning ei tule kokkuvõttes sisuliselt kellelegi kasuks.

„Sotsiaalmaksu langetamine viib tervishoiusüsteemist välja raha, mida pole juba tänaste määrade juures piisavalt. 2017. aastal prognoositakse laekumise vähenemiseks 40,5 miljonit ning 2018. aastal 86 miljonit eurot. Tegemist on sammuga, mis kahjustab tervishoidu ja millest reaalseid võitjaid on raske näha. Isegi Eesti Maksumaksjate Liit ei kiida maksulangetust, kuna nende hinnangul ei anna sotsiaalmaksu vähendamine selles ulatuses tööandjatele piisavalt suurt efekti, et luua uusi töökohti või viia majanduses läbi struktuurseid reforme. Seetõttu teeb Keskerakond ettepaneku planeeritud sotsiaalmaksu vähendamine ära jätta,“ rääkis Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Kadri Simson.

Simsoni sõnul on Keskerakond seisnud algusest peale sotsiaalmaksu seesugusele langetamisel vastu. Kui süsteemis muudatusi teha, siis tuleb seda teha suurelt ning üheskoos teiste sammudega. „Meie ettepanek oleks kompenseerida sotsiaalmaksu suurem langetamine läbi klassikalise ettevõtte tulumaksu taastamise,“ lisas Simson.

„Veel mõned aastad tagasi oli Reformierakonna suureks eesmärgiks tulumaksu järk-järguline langetamine. Kui sellega lõpuks ummikusse joosti, võeti ette uus siht – nüüd on vaja sotsiaalmaksu langetada. Paraku on tühja valimislubadusega kaasa jooksnud kogu valitsuskoalitsioon. Samas on näha, et Reformierakonnal puudub suurem majanduslik plaan ning mängitakse vaid nullringimängu. Usun, et ükski tööandja, kelle jaoks seda langetust väidetavalt läbi viiakse, ei rõõmusta selle üle, kui antud protsent tuleb kõrgenenud kütuseaktsiisi näol kohe kuludega tagasi. Lisaks pikenevad ravijärjekorrad ning jääb kestma meditsiinitöötajate lahkumine. Kutsun koalitsioonierakondi oma viga tunnistama ning sotsiaalmaksu langetamist sellisel kujul ära jätma,“ lõpetas Kadri Simson.