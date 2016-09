Mis on Martin Reimile seatud eesmärk?

Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) president Aivar Pohlak tõdes Õhtulehele antud intervjuus, et endisel peatreeneril Magnus Pehrssonil ei õnnestunud leida ühist keeld koondise venekeelsete mängijatega ja see oli üks põhjus, miks mäng lõpuks ei sujunud.

Samas rõhutan, et Martinile ja tema tiimile on vaja anda aega oma nägemuse elluviimiseks, mis mõistagi ei tähenda, et peaksime leppima järgmisest mängust Gibralatriga millegi muuga peale võidu või mängudest Kreeka ja Belgiaga vähemaga kui kompromissitu võitlusega punktide pärast. Kokkuvõttes võiks eesmärgi sõnastada ka nii: olla väärikas eestlasest peatreener.