KORVPALL

Vaadates Eesti seisu enne viimast kahte vooru on täna ülioluline, et Valgevene ei võidaks Poolat. Praegu on mõlemal võistkonnal kaks võitu ja kaks kaotust, aga kui Valgevene peaks täna võitma, siis Eestil pole mitte mingit muud lootust pääseda EM-ile kui alistada laupäeval Poola ja seda võimalikult suure vahega.

Ilmselt peame Poola niikuinii alistama, aga Valgevene tänase võidu korral oleks stsenaarium kõvasti tumedam.