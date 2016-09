HINDREK PÄRG, SAKU SUURHALL

Koondised on väga võrdsed ning seda näitab nii tabloo kui statistika, kuid praegu on väikene edu Eestil. Murettekitav on kolmeste tabavus - eestlastel 12/3 (Portugalil õnneks veel hullem 12/2) ning enamus visked on olnud vabadelt positsioonidelt. Lauas pole õnneks palju ära andnud ja isegi juhime selles kategoorias.



Eesti resultatiivseimad on seitsme punktiga Tanel Kurbas ja Kristjan Kitsing, avaveerandil kuus silma visanud Veideman ei suutnud teisel perioodil punktiarvet kasvatada - osa on selles kindlasti Portugali väga heal ja lämmataval kaitsel, kes on võtnud eesmärgiks teda nullida.



Portugalilt ei midagi uut - Gomes pidurdamisega on meil jätkuvalt raskusi ning tal on kirjas 10 punkti ja viis lauapalli (millest neli ründe).



Tiit Sokk & Co väga palju muutma ei pea, Kui visked lihtsalt sisse ei kuku, siis midagi pole teha. Loodetavasti hakkavad need teise korvi paremini kukkuma ning suudetakse võit koju tuua. Samuti tuleb olla hoolsam vastaste pick'n'roll'i kaitsmisel, kust vastased said poolaja lõpus järjest punkte.