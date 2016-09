Vastuseks Marina Kaljuranna pöördumisele kinnitab siseministeerium, et Marina Kaljurand on sünnijärgne Eesti kodanik. Ühtlasi esitas ministeerium ka hulga dokumente, mis seda tõestavad.

"1922. aastal jõustunud kodakondsuse seadusega loeti Eesti kodanikeks ka Tartu rahulepinguga liidetud territooriumidel elanud isikud. Marina Kaljuranna vanavanemad Aleksander ja Aleksandra Rajevski elasid Narova (Narva) vallas Komarovka külas, mis on Eesti territoorium alates Tartu rahust ehk 1920. aastast," selgitab siseministeerium.

"Lisaks on Marina Kaljuranna vanaisa Aleksander Rajevski kodakondsus tuvastatav läbi aja erinevate arhiividokumentidega nagu näiteks laste sünniaktid, abieluakt jms. Lähtudes eeltoodust saab siseministeerium kinnitada, et Marina Kaljuranna vanavanemad olid Eesti kodanikud. Sellest lähtuvalt on ka 1925. aastal sündinud Marina Kaljuranna ema Veera Rajevskaja sünnijärgne Eesti kodanik, nii nagu ka tema tütar Marina Kaljurand," kinnitab siseministeerium.