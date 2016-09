Prince'i endine abikaasa Mayte Garacia on käinud välja veksli, et kirjutab 21. aprillil elavate hulgast lahkunud lauljast mälestusteraamatu.

Mayte on lubanud keskenduda ennekõike "intiimsetele meenutustele", vahendab BBC.

Raamatu nimeks saab olema "The Most Beautiful". Kirjasta sõnul peaks see poelettidele jõudma tuleva aasta aprillis, Prince'i esimesel surma-aastapäeval.