1996. aastal koos Ivo Linnaga kodumaad esindanud Maarja oli vaid 15aastane, kui Universal ta avastas. Plaadifirma Rootsi endine tegevjuht Gert Holmfred ütleb, et algusest peale oli suurimaks väljakutseks Maarja tasasus ja tagasihoidlikkus. "Ta ei suhelnud eriti, välja arvatud siis, kui ta seisis mikrofoni ees. Tal oli nii välimus kui hääl," meenutab Holmfred Kanal 2 saates "Eesti staarid suure läbimurde ootel", kelle sõnul avastati pärast põgusat koostööd, et Maarja ilmselt Skandinaavias edu ei saavuta, kuid mujal maailmas tasub proovida.

Kuna Jaapanis teeniti korralik summa, jätkus sellest ka teise albumi jaoks. "Minu usk Maarjasse oli väga tugev. Järgmiseks kolisime ta Eestist ära, rentisime talle korteri," räägib Holmfred. Rootsi pealinnas elas Maarja luksuslikku elu. Tema vastu huvi tundnud Warner hakkas kirjastama laule ning plaate avaldas Universal. "See on päris tähelepanuväärne Eesti tüdruku jaoks," lisab tegevjuht.

Ühel hetkel sai Holmfredi töö Universalis läbi ning loobuti ka Maarjast. "See on isiklik äri. Mängus on isiklikud suhted nii töökaaslaste kui artistidega. Klassikaline lugu – kui üks inimene lahkub ja suhted katkevad," ütleb Holmfred, et ühtlasi oli kätte jõudnud uus aastatuhat ning võimust võttis digitaalne turg, plaadifirmad jäid virelema.

"Olin liiga noor ja sattusingi ajale, et ühel hetkel ei olnud sellist hiilgeaega. Ja võib-olla ka enda teadmatus ja oskamatus, kuidas saanuks sellest kõigest kasu lõigata," mõtiskleb Maarja, miks ta pärast lepingu katkemist kodumaale naasis.