Bugatti teatas, et Chiron suudab ilma piirajata ja õigetel tingimustel saavutada kiiruseks 458 km/h.

Tootja arendusjuht Willi Netuschil ütles, et klient saab valida, kas ta tahab piirajat või mitte ning juhtis tähelepanu ohutusele, öeldes, et maailmas on käputäis paiku, kus sellist kiirust testida ning ükski neist ei ole avalikul teel. “Peab arvestama, et sellisel kiirusel kasvab pidurdusmaa. Üks koht, kus autot testida saab, on meie ringrajal Wolfsburgis.”

Chironit viib edasi täiendatud 8-liitrine W16, mis nelja turbo abil arendab 1500 hj (1103 kW) ja 1600 Nm. Nelikveoline Bugatti kasutab seitsmekäigulist topeltsiduriga automaatkasti.

Kokku ehitatakse vaid pooltuhat Chironi, neist ühe hinnaks 2,4 miljonit eurot. Hetkel on saadaval veel 350 mudelit. Esimesed inimesed saavad superauto kätte järgmisel kuul.