Õhtuleht: Kas riigi osalemine toitlustusturul, nagu peagi Tartus avatava ERMi juurde kuuluva restoraniga, on põhjendatud?

Liisa Oviir, ettevõtlusminister, SDE: Mina olen selgelt seisukohal, et kui turg ise toimib, siis riik sekkuda ei tohi. Kui erasektor suudab ise teenust pakkuda, tuleb see ka erasektori kätte jätta.



Samas mõistan, et alati pole võimalik kõigi teenuste pakkumist erasektorile üle anda või on neid otstarbekam ise pakkuda. Sellistel juhtumitel peab juhtkond selgelt põhjendama, miks selline valik tehti ning on täiesti mõistetav, et avalikkus seda ERMi juhilt Tõnis Lukaselt ootab.