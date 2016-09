Teadlik söömine aitab sul oma isusid kontrollida ja saada suhe toiduga paika nii, et kõht oleks täis, tuju hea ning kilod ei lisanduks.

Kõik on seotud sinu toitumisharjumustega ja sellega, et milline on sinu suhe toiduga, vahendab health.com.

Teadlik toitumine aitab sul süüa vähem ja toidu söömist nautida.

Süües rahulikult ja mõttestatult - seedimine paraneb ja väheneb ka kõhupuhitus.

Ometigi ei toimu muudatused üleöö, mistõttu on need kolm nippi muutusteni jõudmiseks suurepärased.

Võta aega ja vähenda tempot

Kui sööd liiga kiiresti või teed emotsionaalseid valikuid, siis alusta sellest, et võtad tempot ja stressi maha.

Kui ei suuda mediteerida, siis kasuta arvutis ja telefonis olevaid programme, mis sunnivad sind aeglasemalt sööma ja tegema pause.

Võta väiksemad ampsud

See võib olla abiks ka esimese punkti järgimisel. Kui kipud kiirustama, siis tee toit võimalikult pisikesteks tükkideks, sest siis kulub sul toidu suhu tõstmiseks rohkem aega. Abiks võib olla ka toit, mis kipub käest plehku panema - pähklid, popkorn. Samuti tasuks suhu pandud tükki aeglaselt närida ja nautida neid maitseid.

Söö ilma häirivate faktoriteta

Tahad jõuda palju ja üritad isegi söömist siduda teiste tegevustega? Pole kõige parem idee. Eemaldu televiisorist, telefonist ja arvutist - võta see mõni hetk, mille pühendad ainult söömisele.

Kui kõik kõrvalised faktorid eemaldatud - alles siis saad pöörata tähelepanu toidu maitsele, tektuurile, aroomile!

Nii saabub ka täiskõhutunne kiiremini!