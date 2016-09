1994. aastal 27 aasta vanuses surnud Kurt Cobaini fännid ei suuda ikka veel leppida mõttega, et nende iidolit pole.

Hiljuti olid Nirvana elusolevad liikmed sunnitud kummutama järjekordset vandenõuteooriet – et Cobain elab Peruus ja esineb Ramiro Saavedra nime all. Nimelt ilmus uuesti lagedale 2012. Aasta video, kus peruulane esitas Peruu talendisaates “Yo Soy” Nirvana hitti “Come As You Are”.

Mis sest, et Saavedra ei näe eriti Cobaini moodi välja ning mängib kitarri parema käega (Kurt vasakuga). Hääl tundus olevat Cobain mis Cobain. Lisaks tuli ta saatesarja võitjaks.

Cobaini vanad bändisemud andsid Facebookis iroonilise vastulöögi. “Tõsi, Kurt on elus,” kirjutavad nad. “Tal läks lihtsalt vaja aega, et õppida kitarri parema käega mängima. Vasakukäelisi kitarre on raske leida. Meil on nii hea meel, et ta on tagasi, ja andestame talle kogu kurbuse, mida me oleme sügaval südames hoidnud.”