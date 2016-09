Vanilla Ninja lõpetas tegevuse aastaid tagasi, ent bänd on mitmel pool siiani populaarne. Endise laulja Lenna Kuurmaa hinnangul võinuks nad tegutseda siiani, kui langetanuks produtsendi valimisel teistsuguse otsuse.

Produtsent Renee Meristel oli kinnisidee viia ninjatüdrukud Saksa turule ning plaani käivitamiseks võttis ta sihikule produtsent David Brandese. Kanal 2 erisaates "Eesti staarid suure läbimurde ootel" rääkis Lenna, et esimesed muljed välisturule jõudmisest olid igati positiivsed: "Meie eest hoolitseti ikka väga hästi.2

Vanilla Ninja jaoks läks olukord Lenna sõnul mõruks pärast seda, kui otsustati nõuda endale paremaid tingimusi ning loobuda koostööst Brandesega. Uued inimesed ning leping EMI Germanyga ei suutnud aga senist edukust tagada ning Brandeski otsustas EMI kohtusse kaevata. "Hakkas õiguste üle jagelemine suurte kalade vahel. Meie olime seal keskel," rääkis Lenna.

Tagantjärele võidi Lenna hinnangul teha Brandesest loobumisega suur viga. "Võib-olla oleksime siiani jätkanud. EMI panustas meisse vähem kui üksikindiviid, kes tagus päevast päeva seda rauda, kuni see oli kuum. Suurfirmadega võib juhtuda, et sõlmitakse leping ja artist, pannakse see plaat riiulile ning rohkem ei juhtu midagi," ütleb Lenna.

"Läbilöögivõimalus on ikkagi väga väike tegelikult, sest maailm on täis megaandekaid inimesi ja väga lahedaid laulukirjutajaid. Ja tegelikult iseendaltki küsid hommikuti, miks siis üldse mind on vaja, äkki polegi. Kõik artisti siseheitlused, pluss pead kõige muuga hakkama saama, plaadifirma bossidega, kes nõuavad. Nemad otsustavad, mis on singel, mitte sina," lisab Lenna.