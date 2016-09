President Toomas Hendrik Ilves alustas täna töövisiiti Kanadasse, et juhatada Montrealis toimuval Global Progress Summit’il digiühiskonna ja demokraatia teemalist paneeli. Kanadast suundub riigipea New Yorki, et pidada kõne ÜRO 71. Peaassamblee avanädalal ning osaleda ÜRO kõrgetasemelistel kohtumistel. Montrealis toimuval Global Progress Summit’il juhatab president Ilves kui e-riigi üks mõjukas eestkõneleja digiühiskonna ja demokraatia teemalist paneeli, kus osalevad ka Kanada peaminister Justin Trudeau, endine Google’i tegevdirektor ja praegu Alphabet Inc’i juhtiv Eric Schmidt, LinkedIn’i kaasasutaja Reid Hoffman ning Londoni linnapea Sadiq Khan. Ameerika Ühendriikide visiidi keskmes on Eesti jaoks ÜRO 71. Peaassamblee avanädal ning ÜRO rändeteemaline tippkohtumine, riigipea peab mõlemal puhul Eesti seisukohti tutvustava kõne.

New Yorgis osaleb president Ilves ka EASi ja Microsofti ühisseminaril “Digital Transformation in Government: Hype or Reality – The Case of Estonia”, et tutvustada Eesti e-lugu.

UNICEFi üritusel “Carry Light for Children – Children in refugee and migration crises” võtab president Ilves sõna arutelul, kus keskendutakse laste heaolule ja kaitsele põgenike- ja rändekriisi valguses. Eesti, Gruusia, Korea Vabariigi ja ÜRO arenguprogrammi koostöös toimub ÜRO 71. Peaassamblee avanädalal e-valitsemise ja läbipaistvate avalike teenuste teemaline servaüritus, mis lähtub eelmise aasta ÜRO tippkohtumisest, kus lepiti kokku kõikidele riikidele kehtivad järgmise 15 aasta kestliku arengu eesmärgid. President kõneleb inimõiguste, korruptsiooni, õigusriigi ja heade valitsemistavade ning infotehnoloogiliste lahenduste olulisusest kestliku arengu saavutamisel. ÜRO kõrgetasemelise nädala raames toimub president Ilvesel mitmeid kahepoolseid kohtumisi.