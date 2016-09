Kuigi Eesti artistid on üritanud murda kodumaalt laia maailma, leiab raadio Sky Plus programmijuht Priit Vare, et üheks suurimaks staariks on ja jääb siiski idanaabrite juures laineid löönud ja lööv Anne Veski.

"Ma arvan, et Eestis ei enne ega ka pärast Anne Veskit ei tule nii suurt artisti. Ei ole olnud ega tule. Sellist volüümi ei saavuta keegi teine," rääkis Vare Kanal 2 erisaates "Eesti staarid suure läbimurde ootel".

Anne Veski ise tänab komplimendi eest, kuid lisab, et teised lauljad pole jõudnud ka veel nii kaua laulda ja areenil olla. "Tegelikult minu karjäärist oli ainult kümme aastat nõukogude aega, kus olime tihedalt kesktelevisioonis. Edasine on sihikindel selles suunas liikumine, et sind ei unustataks ära," lisab Veski.

Tema sõnul ei tohiks unustada televisiooni rolli – kui sind eetris pole, siis pole sind ka olemas. "Iga kord, kui on kutsutud, olen alati läinud. Venemaal olen osalenud mitmes suures teleprojektis, mis väga populaarsed. Kui sealt läbi käinud, saad kümme aastat jälle tööd teha." Venemaa on Veski hinnangul nii suur riik, et kui seal kord populaarseks saada, kestab kuulsus kauem. Idapublik teab mõningaid Veski laule peast ning saalid on täis.

"Mujal saadakse hästi aru, mida teed enda reklaamiks ja palju selle nimel valmis andma mööndusi – kus sa mängid staari, kus sa ei mängi staari," lisab Veski, et tegelikult on tema 30 aasta pikkune karjäär ikkagi elutöö.