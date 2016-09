Fotoklaas annab suurepärase võimaluse muuta oma köök eriliseks!

Tavaliselt paigaldatakse fotoklaas köögi seinakappide ja töötasapinna vahelisele seinale.

Fotoklaas valmistatakse vastavalt kliendi mõõtudele ja valitud pildiga. Meie pildipangas on umbes 600 pilti. Tutvu kataloogiga SIIN.

Meelepäraseid fotosid võid otsida ka pildipankadest, kus fotosid on rohkem, nagu Fotolia või Shutterstock.

Samuti abistavad meie konsultandidki sobiva pildi leidmisel.

Ka isiklikku fotot saab klaasile trükkida. Selleks on vaja saata fail, et meie spetsialistid saaksid kontrollida selle kvaliteeti, veendumaks, et see on rahuldav.

Fotoklaasi töötlemiseks kasutame reeglina 6mm karastatud ja lihvitud servadega klaasi. Karastatud klaas on oma olemuselt tavaline float klaas, mida töödeldakse termiliselt, kuumutades klaasi spetsiaalses karastusahjus ja jahutades seejärel kiiresti. Sellise protseduuriga muudetakse klaas paindele ~ 5 korda vastupidavamaks kui tavaline klaas.

Klaasist lõigatakse välja vajalike mõõtmetega 6 mm paksune tükk, milles on avad kinnituspoltide ja pistikupesade tarvis. Seejärel klaas karastatakse. Seejärel trükitakse spetsiaalse UV-printeriga foto või pilt klaasi tagaküljele ning kleebitakse üle polümeerse turvakilega.

Turvakile eesmärk on kaitsta trükki võimalike vigastuste eest paigaldamise ajal ning klaasi purunemise korral jäävad klaasi tükid kile peale. Polümeerse kile eeliseks võrreldes odava monomeerse kilega on see, et antud kile ei deformeeru ajaga ning pilt püsib kauem.

UV-otsetrükk teostatakse spetsiaalse UV-printeriga, mis kleebisega võrreldes tagab parima trükikvaliteedi ning värvide erksuse.

Fotoklaasi hinda saab koheselt kalkuleerida meie veebilehel hinnakalkulaatori abiga.

Vajadusel teostame ka mõõtmise ja paigaldamise tööd. Lisatööde hinnakirja leiate samuti veebilehelt SIIT.