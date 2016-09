Sel sajandil Soome saabunud sisserändajad on tööd leidnud selgelt paremini kui need, kes saabusid Soome 1990. aastate keskel. Kõige parem on Soomes tööhõive eestlastel.

Soome Pellervo majandusuuringud uuris sisserändajate tööhõivet, mille aluseks oli 58 000 sisserändaja tööandmed, kirjutas Iltalehti. Uurimuses selgus, et 2000. aastatel leidsid Soome saabunud immigrandid tööd paremini kui 1990. aastatel ning see kasv oli 20 protsenti.

Soome minnakse kõige enam töökoha pärast. Tööhõivet on mõjutanud majanduslikud suhted: 1990. aastate keskel olnud masu ehk lama ei olnud ka soomlaste jaoks hea aeg.

Kõige parem on tööhõive eestlastel. Peaaegu sama hea on see Lääne- ja Lõuna-Euroopast saabunud sisserändajatel. Kõige kehvemini leiavad tööd Somaaliast ja Lähis-Idast tulnud immigrandid, kellest suur osa on ka pagulased.

Kuigi sisserännanute tööhõive on paranenud, jääb see endiselt alla soomlaste enda tööhõivele. Sisserändajatest naiste tööhõive on meestest väiksem, kuna naised lähevad Soome sageli perekondlikel põhjustel, mehed aga töökoha pärast. Uuringud näitasid, et naiste soome keele oskust tuleb parandada, sest kodus lastega olles keel ei arene.