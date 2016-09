Varu mõned vahendid, et elektrikatkestus ei tabaks sind ootamatult. Paiguta need käepärasesse kohta.

Art of Manlinessi toimetaja on pannud kirja paar lookest elektrikatkestuste teemal. Umbes kuu aega tagasi läks tema kodus öösel elekter paariks tunniks ära. Tagajärjed: konditsioneer jäi vait ja majas läks soojaks ning elektri naastes hakkasid seadmed piiksuma ja vilkuma, äratades aastase lapse. Mõni nädal tagasi toimus Põhja-Minnesotas torm ja pärast seda jäid mõned ta sõbrad kolmeks päevaks elektrita. Tagajärg: 40 värsket kalafileed ja hulk muud külmikus hoitud toitu läks hukka ja tuli ära visata. AoMi toimetaja ema aga elab ookeani lähistel ja tema kodune diiselgeneraator saab korrapäraselt vatti, kui elekter paar korda aastas tõsisemalt ära käib. Elektrikatkestustega võitlemiseks, nendeks valmisolemiseks, nende ajal ja järel tegutsemiseks on olemas mitmeid mõistlikke võtteid .

Raadio. Kui internet on maas ja telekas pilti ei näita, siis võib raadio olla su ainus info saamise allikas.

Sularaha. Elektrikatkestuse ajal on sularahaautomaadid ja makseterminaalid tõenäoliselt maas ja pangakaardiga ei pruugi poes midagi teha olla.

Mitteriknevad toidud. Kui sul on gaasipliit, siis hoia varudes näiteks selliseid asju nagu purgisupp ja makaronid. Kui aga elektripliit, siis pead leppima näiteks kuivatatud liha (beef jerky) ja energiabatoonidega. Kui sul on aga matkapliit või saad kasutada grilli, siis saad keeta vett dehüdreeritud toitude valmistamise tarbeks.

Pudelivesi. Elektrikatkestus võib halvata asula veepuhastussüsteemide töö, eriti kui see on pikemaajalisem. Kui kraanivesi enam juua ei pruugi kõlvata, on abiks kui sul on pudelivett.

Akud, akupangad, laadimislahendused arvutite ja telefonide jaoks. Olemas on näiteks päikeseenergial põhinevad laadimissüsteemid mobiiltelefonide jaoks.

Kui sul on generaator, siis õpi ära selle kasutamine ja varu selle tarbeks kütust. Ära oota kasutusjuhendi lugemisega seni, kuni elektrit ega valgust pole.

Kui sul on meditsiinilisi elektriseadmeid, siis hangi nende tarbeks tagavaralahendus, mis lülitub automaatselt sisse, kui elekter ära läheb. Vererõhumõõtjate jms jaoks võiks olla tagavarapatareid.

Elektrikatkestuse ajal

Esmalt veendu, kas lihtsalt kaitse pole elektrikilbis välja lülitunud. Kui kilbis on kõik korras, aga elektrit pole, siis uuri, kas katkestus on vaid sinu majas või naabruses ka. Kas naabermajadest paistab valgust, kas tänavavalgustus töötab?

Kui katkestus on vaid sinu kodus, siis tuleks ühendust võtta energiafirmaga. Eestis saab katkestuste kohta infot näiteks Elektrilevi kodulehelt. Seda elektrikatkestuse mõistagi vaid siis, kui sul on laetud nutitelefon ja mobiilne internet, sest kodune netiruuter on ilmselgelt tumm.

Kasuta taskulampi, mitte küünlaid. Küünlavalgus on küll ilus, aga üle maja põlevad küünlad on ka tuleohu allikaks. On sul ikka meeles need kõik ära puhuda, kui elekter tagasi tuleb? Ega kass mõnda neist sabaga ümber ei või lükata?

Kui sinu kodu lähedal on elektri õhuliin katki, siis ära sellele lähene. Anna sellest energiafirmale teada.

Külmkappi ja sügavkülma hoia nii palju suletuna kui saad. Toit püsigu külm! Pidev ukse avamine ja sulgemine toob lähemale seda momenti, kus pead külmiku sisu minema viskama. Külmiku puhul on toit OK veel neli tundi hiljem ja sügavkülma puhul 24-48 tundi.

Lülita välja või tõmba seinast kõik elektriseadmed. Kui elekter tagasi tuleb, siis võib see tulla äkitselt ja elektroonikat ning muid seadmeid kahjustada. Ja kui mitte füüsiliselt, siis võib see tarkvara tuksi keerata.

Samas on hea mõte hoida üks tuli või raadio seinas, et sa saaksid aru, kui vool naaseb.

Väldi autoga liiklemist. Kui foorid ei tööta, võib liiklus olla häiritud ja ohtlikum.

Ole ilmaks ettevalmistatud. Talvel võta kasutusele meetmeid, et elektrikütte puudumisel mitte kringliks külmuda ja suvel püüa konditsioneerita jäänud maja jahutada.

Pärast elektrikatkestust

Viska minema kahtlane toit. Nuusuta toitu ja kui see on vähegi kahtlane, siis viska ära.

Oota paar minutit, enne kui elektriseadmed jälle tööle lülitad. See kaitseb su seadmeid ülepinge eest ja ühtlasi hajutab kohaliku alajaama ja kaablite koormust.