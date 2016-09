Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esimehe Martin Helme

sõnul väärib tunnustust presidendikandidaadi Marina Kaljuranna samm

esitada siseministeeriumi tõend oma sünnipärase kodakondsuse kohta.



„Marina Kaljurand oleks muidugi võinud selle tõendi hankida juba

kevadel, mil avalikkuses hakkasid ringlema spekulatsioonid tema

kodakondsuse saamise kohta. Palju oletusi ja kahtlusi oleks jäänud õhku

paiskamata. Aga parem hilja kui mitte kunagi,“ ütles fraktsiooni esimees

Martin Helme.



„Tahame siinkohal õiendada ühe eksiarvamuse. Meie erakond ei ole

Kaljuranda kodakondsusteemaga rünnanud või teda süüdistanud. Me oleme

nõudnud selgust ja küsinud, kus on vettpidavad tõendid. On loomulik, et

riigi presidendi asjad peavad olema täiesti läbipaistvad.“



Helme sõnul on avalikkuse kõrgendatud huvi Kaljuranna tausta vastu

õigustatud ka põhjusel, et tema ema oli nõukogude ajal nomenklatuuri

töötaja ning Kaljurand ise peab ennast identiteedilt venelaseks.



„Kaljurand on oma sõnades Eesti patrioot, kuid meie hinnangul on ta oma

senises poliitilises tegevuses toetanud Eestile kahjulikke ja Venemaa

huve esindavaid seisukohti. Näiteks toetab ta Eesti-Vene piirileppe

ratifitseerimist, millega Eesti vabatahtlikult loobuks 5,2% Tartu

rahulepingu järgsest Eest territooriumist,“ ütles Helme.



„Erinevalt oma Läti ja Leedu kolleegidest keeldub Kaljurand Venemaalt

välja nõudmast okupatsioonikahjusid. Ta on väljendanud ka seisukohta, et

Eestile kuuluv Petserimaa ja Narva jõe tagused alad ei ole okupeeritud.

On täiesti mõistetav, et paljudel eesti inimestel tekib seepeale

küsimus, kelle huve Kaljurand esindab. Ja kas kriitilises

julgeolekuolukorras on tugevam tema eesti või vene identiteet? Rõhutan,

see ei ole rünnak või süüdistus. Need on igati õigustatud küsimused

võimalikule riigipeale, kes on põhiseaduse järgi kõrgeim riigikaitse

juht.“



Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon ootab siiski ka ametlikku

vastust 12. septembril siseministrile saadetud kirjalikule küsimusele

Kaljuranna kodakondsuse kohta. Erakond ootab dokumentaalsed

arhiiviandmed Kaljuranna vanemate ja vanavanemate kuulumise kohta Eesti

kodanike hulka enne 17. juunil 1940.