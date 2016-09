Eesti jalgpallikoondise uuel juhtkonnal on kamba peale ette näidata koondisekogemus, millele maailma keeruline vastast leida: Reimi arvel on 157, Operil 134 ja Poomil 120 A-maavõistlust. Kokku 411 mängu.

Eesti koondise peatreenerina alustas tööd Martin Reim, keda assisteerivad uues ametis Andres Oper, Mart Poom ja Janno Kivisild. Reimi leping kestab käesoleva MM-valiksarja lõpuni.



45-aastane Reim kuulus mängijana koondisse aastatel 1992-2009, esindades Eestit rekordilised 157 korda ja lüües 14 väravat. Aastatel 1995, 1997 ja 1999 teenis ta koondise ilusaima tabamuse auhinna ehk Hõbepalli, korra on ta valitud ka aasta parimaks jalgpalluriks. Mängijana tuli Reim seitsmel ja treenerina kahel korral Eesti meistriks, karikavõiduni jõudis ta mängijana kolmel ja treenerina ühel korral.



Reim teenis 2004. aastal Eesti Jalgpalli Liidu hõbemärgi ning 2011. aastal Valgetähe V klassi teenetemärgi. Seni oli ta ametis U23 ja U21 koondiste peatreenerina.



Abitreeneri kohale asunud 37-aastane Oper esindas aastatel 1995-2014 koondist ühtekokku 134 mängus ja lõi rekordilised 38 väravat. Oper valiti kolmel korral Eesti parimaks jalgpalluriks, kahel korral on ta võitnud Hõbepalli. Endise ründaja auhinnakapis on kolm Eesti meistritiitlit ja üks karikavõit. 2000. aastal jõudis ta Taani ja 2008. aastal Hollandi karikafinaali.



2007. aastal teenis Operi jalgpalliliidu hõbemärgi. Viimaste aastatel on ta treeneriametis olnud Inglismaal, alates käesolevast aastast ka Eesti noortekoondiste juures.



44-aastane Poom esindas väravavahina koondist 120 mängus. Oma pika ja eduka karjääri jooksul mängis ta mitmetes Inglismaa klubides, neist Londoni Arsenali koosseisus teenis puurilukk 2006. aastal UEFA Meistrite liiga hõbemedali. Eesti parimaks jalgpalluriks valiti Poom kuuel korral. Aastal 2003 tunnistati ta viimase poolsajandi Eesti parimaks jalgpalluriks.



Treeneritööd tegi Poom Londoni Arsenalis aastatel 2009-2010, Eesti koondise juures alustas ta aastal 2009. Poomile on omistatud Paul Kerese ausa mängu auhind Väike Mõõk (2002), Eesti Kultuurkapitali aastapreemia (2009), Valgetähe IV klassi teenetemärk (2010), EOK teenetemärk (2015) ja jalgpalliliidu hõbemärk (2004).



Kokku on Reimil, Operil ja Poomil kolme peale kirjas 411 koondisemängu ja 52 väravat.



Eesti koondise järgmised kohtumised leiavad aset 7. ja 10. oktoobril A. Le Coq Arenal, kus MM-valiksarjas võõrustatakse vastavalt Gibraltarit ja Kreekat.