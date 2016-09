2005. aastal lasi Renee Zellweger vaid nelja kuu järel tühistada enda ja kantrilaulja Kenny Chesney abielu, põhjendades seda pettusega. Mis pettusega tegu? Miks ta lihtsalt ei lahutanud?

Renee on nimetanud Chesneyga naitumist oma elu suurimaks veaks. Aastaid on levinud kuuldused, et kantritäht osutus geiks. Nüüd tunnistab äsja uue Bridget Jonesiga ekraanile naasnud Renee, et on üürikese abielu juba unustanud. Kuid ta toonitab, et kõlakad Kenny homoseksuaalsusest kurvastasid teda.

“Mind kurvastas, et inimesed kasutavad seda [lahkuminekut] miskipärast selleks, et olla julm ja sõimata kedagi geiks. Sellisel käitumisel on saatuslikud tagajärjed," vahendab ET Online.

Ise ta homokõlakaid ei kommenteeri. “Olen sel teemal öelnud kõik, mida mul oli vaja öelda. Olen vanamoodne tüdruk, kes ei pea sündsaks oma pesu murule laiali laotada. Tunnen, et kahandad oma väärtust inimesena, kui jagad väga isiklikke asju musttuhande võhivõõraga, kes su üle irvitavad. Ma ei pea seda väärikaks.” Zellweger lisab, et suurem osa tema lähedasimaid sõpru on geid.

Kaks aastat pärast lahutust kinnitas Chesney USA telesaates, et kuuldused tema homoseksuaalsusest ei vasta tõele. “See pole tõsi. Ja punkt. Ehk oleksin ma pidanud vajult kuulutama, et ma pole gei, aga ma ei tahtnud sellele rohkem tähelepanu tõmmata. Ma ei pidanud kellelegi tõestama, et ma pole gei.”