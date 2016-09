Eesti Eratervishoiu Asutuste Liit leiab, et minister Jevgeni Ossinovski sõnavõtt eratervishoiu rolli suurendamisest möödunud nädala Foorumi saates sisaldas olulises osas ebatäpsusi.

Minister Ossinovski sõnas, et erameditsiini suurema kaasamise pooldajad räägivad tegelikult omaosaluse tõstmisest. Samuti leidis ta, et patsientide vaba liikumine tähendab “avatud arvet” ja suuremat omaosalust, mille tulemusel jõukamate inimeste ligipääs tervishoiule paraneb ja vaesematel halveneb.

"Need on põhimõtteliselt väärad eeldused. Eratervishoiu suurem kaasatus saab toimuda ainult läbi avatud konkursile minevate teenuste mahu suurenemise ja patsiendi vaba liikumise," avaldab Eesti Eratervishoiu Asutuste Liit. "Avatud konkursilt teenuste ostmise mahu suurendamise otsene mõju on see, et maksumaksja raha kasutatakse efektiivsemalt, mille tulemusena saab Haigekassa ravijärjekordasid lühendades rohkem teenust osta või tekitada seeläbi eelarvelist säästu."

Konkursi korras ostetud teenused on reeglina 5–10% odavamad, kui haiglavõrgu arengukava haiglatelt ostetavad teenused, sest viimased ei pea hinnakonkurentsis osalema. Haigekassa eelarve defitsiidi üks hädadest on see, et teenuse ostupoliitika ei lähtu mitte majanduslikest kaalutlustest ja patsiendi huvidest (parim ravi parima hinna eest), vaid raha suunatakse poliitiliste suuniste kohaselt sinna, kuhu kellelgi on vaja - infrastruktuuriarenduste tõttu suurtele haiglatele.