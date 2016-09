Kõik on näinud filme, kus paar istub restoranis ja naine leiab magustoidust teemantsõrmuse ning mees langeb romantiliselt ühele põlvele. Päriselus asjad nii romantilised siiski ei ole.

Tõsi, eks ole ka neid õnnelikke naisi, kellele tehakse filmilik abieluettepanek, kuid enamik peaksid oma ootusi siiski veidikene vähendama. Nimelt selgus Suurbritannias läbi viidud uuringust, et mehed ei ole sugugi nii romantilised kui filmidest mulje võib jääda, kirjutab veebiportaal Pretty 52.

Uuringu järgi eiras tervelt 49 protsenti mehi üliromantilist abieluettepaneku tegemist ja valis hoopis veidi lihtsama viisi. Nimelt restorani, päikeseloojangu või mõne muu romantikat tulvil koha asemel palub enamik mehi oma naise kätt kodus telekat vaadates ja sedagi suhteliselt möödaminnes.

Ainult üks kolmandik meestest on need, kes laskuvad ühele põlvele ning muudavad abieluettepaneku romantiliseks. Samuti on need mehed enamasti eelnevalt naise isalt kosimiseks luba küsinud.